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Dünya
AA 02.10.2023 08:16

Musul’daki düğün salonu yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda 93 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Musul'un Hamdaniye ilçesindeki bir düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangına ilişkin soruşturma raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Bağdat'taki İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, Soruşturma Komisyonu Başkanı General Saad Falih, "Hamdaniye'deki düğün salonu çok sayıda yanıcı madde ile kaplanmıştı, yangın da bundan kaynaklandı. Salonda yangının hızlı şekilde yayılmasına neden olan kumaş parçaları da yangında etkili oldu. Düğün salonunun tavanı da yangının hızlı şekilde yayılmasına neden oldu. Düğün salonundaki yangının asıl müsebbiplerinden biri havai fişeklerdir." dedi.

Musul'daki düğün salonu yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini kaydeden Falih, yangının kasıtlı olmadığını ancak düğün salonu sahibinden kaynaklı ihmal ve kusurdan kaynaklandığını ifade etti.

Kaymakam, Belediye Başkanı ve bazı yetkililer görevden alındı

Basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari de söz konusu yangında ölenlerin "şehit" sayıldığını belirtti.

Şammari ayrıca, Hamdaniye Kaymakamı İsam Behnam Metti, Hamdaniye Belediye Başkanı Rami Hıdır ve Hamdaniye sivil savunma kurumundaki ilgili yetkililerin görevden alındığını ve mahkemeye sevk edileceklerini aktardı.

Musul'un Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül akşamı bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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