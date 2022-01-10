Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 01:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Makedonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Kuzey Makedonya'nın Pelagonya bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Kuzey Makedonya'da saat 00.43’te merkez üssü Pelagonya olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler: Deprem Kuzey Makedonya
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