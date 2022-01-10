Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Kuzey Makedonya'da saat 00.43’te merkez üssü Pelagonya olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.