Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev istifa etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Makedonya Başbakanı ve Makedonya Sosyaldemokratlar Birliği Genel Başkanı Zaev, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek hem başbakanlık hem de parti genel başkanlığı görevinden istifa etti.
Kuzey Makedonya dün yapılan yerel seçimlerin ikinci turu için oylama sürecinin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Zoran Zaev, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.
Zaev, "Başbakan ve SDSM genel başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.
Yerel seçimlerde gösterdikleri başarıdan dolayı rakiplerini tebrik eden Zaev, partinin bir parçası olmaya devam edeceğini belirtti.
Zaev, seçim kampanyası sırasında, SDSM'nin Üsküp Belediye Başkan adayı Petre Şilegov'un seçimleri kazanamaması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.
Etiketler: Kuzey Makedonya İstifa Haberleri
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