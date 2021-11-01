Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boko Haram üyesi 37 kişi etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 37 kişi öldürüldü.
Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, askeri birliklerin 30 Ekim'de Borno eyaletin Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik "Hadin Kai" operasyonunu düzenlediğini belirtti.
Operasyonda 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Nwachukwu, silahlar, araçlar, petrol ürünleri ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.
Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hâlâ ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Nijerya Terör Örgütü Boko Haram
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