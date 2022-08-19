Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi ve ülkenin iktidar partisinde üst düzey bir yetkili olan Kim Yo Jong, nükleer cephaneliğinden vazgeçmesi karşılığında Seul'den gelen ekonomik yardım teklifini reddetti ve bu fikri "saçma bir rüya" olarak nitelendirdi.

Kim, devlet medyası tarafından aktarılan yorumlarda Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u ateşli bir şekilde kınadı.

Söyleyecek daha iyi bir şeyi olmadığı için saçma sapan konuşmaktansa, çenesini kapaması imajı için daha uygun olurdu” dedi.

Kim , Kurtuluş Günü konuşmasında, liderin komünizm hakkında olumsuz yorumlarına atıfta bulunarak Yoon'u "sistemler arası çatışmayı kışkırtmakla" suçladı.

Yoon'a göre, Seul'ün teklifi, Kuzey Kore'nin elektrik şebekesini ve dağıtım altyapısını geliştirmek için “büyük ölçekli” gıda yardımı ve finansmanının yanı sıra ticareti kolaylaştırmak için limanları ve havaalanlarını modernize etme projelerini içerecekti.

Güney Kore'nin Kuzey'deki tarımsal üretim ve sağlık hizmetlerine de yardımcı olabileceğini iddia ederek, bu alanlarda “uluslararası yatırım ve finansal destek” sözü verdi.