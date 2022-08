Payne, 2 Ağustos'ta uykuya daldığında babasının kendisini kaldırıp cihaza sürüklediğini ve ağzına bir mikrofon tuttuğunu aktardı.

CNN International'a dün yaptığı açıklamada babasına "Bana bunu neden ypaıyorsun? Güzellik uykuma ihtiyacım var" dediğini aktaran Payne, bir anda ABD'li astronot Kjell Lindgren'le konuşmaya başladığını ifade etti:

"8 yaşımda olduğumu öğrendiğinde bir anda sesi neşeli gelmeye başladı. Gülümsediğini duyabiliyordunuz. Sesini duyduğumda çok mutlu oldum. Rüya sandım"

49 yaşındaki Lindgren de Payne'e "Seninle sohbet etmek çok güzel. Telsize gelip selam verdiğin için teşekkür ederim" dedi.

Astronot sohbetten sonra attığı tweet'teyse "Bu şimdiye kadarki en sevdiğim temas olabilir" ifadesini kullandı.

I've had a lot of fun using the #ARISS amateur radio station #NA1SS on the @Space_Station to talk with ham radio operators all over the world. I've even (unofficially) worked stations on all continents! But this may be my favorite contact so far. Thanks Isabella and @m0lmk! https://t.co/Z2pWUbEZZr