Apple, bazı iPhone'larda, iPad'lerde ve Mac'lerde kötü niyetli aktörlerin kullanıcıların cihazlarını ele geçirmesine izin verebilecek büyük güvenlik boşlukları bildirdi.

Firma , çarşamba günü güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve bu sorunun aktif olarak istismar edilmiş olabileceğinin farkında olduğunub kabul eden iki güvenlik raporu yayınladı.

Teknoloji devi, güvenlik açıkları hakkında birkaç ayrıntı paylaştı. Yalnızca, hem iOS hem de MacOS'ta çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebileceğini" söyledi.

Apple, istismardan kaç müşterinin etkilenmiş olabileceğini açıklamadı ve benzer bir gizliliği sürdüreceğini, diğer sürümler kullanıma sunulana kadar gelecekteki güvenlik sorunlarını ifşa etmeyeceğini, tartışmayacağını veya onaylamayacağını" söyledi.