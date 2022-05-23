Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Kore lideri Kim katıldığı cenaze töreninde maske takmadı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Kuzey Kore'de çok sayıda kişinin katıldığı üst düzey bir yetkilinin cenazesinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un maske takmadığı görüldü. Kim, geçen hafta düzenlenen acil COVID-19 toplantısında da sigara içmişti.
BBC'deki habere göre, Kim de dahil olmak üzere çok sayıda kişi, COVID-19 salgınıyla ilgili endişelere rağmen üst düzey bir yetkilinin cenaze törenine katıldı.
Törende, Kuzey Kore lideri Kim'in maske takmaması görüntülere yansıdı.
COVID-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore lideri Kim, geçen hafta düzenlenen acil COVID-19 toplantısında da sigara içmişti.
Uzun süre tek bir COVID-19 vakası bildiren Kuzey Kore'de, vaka sayıları 2,8 milyona çıktı, 68 kişi ise hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Kuzey Kore
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