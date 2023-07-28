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Dünya
AA 28.07.2023 16:41

Kuzey Kore, Kore Savaşı'nda çatışmayı sonlandıran antlaşmanın 70. yılında silahlarını sergiledi

Kuzey Kore, 1950-1953'teki Kore Savaşı'nda çatışmayı sonra erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü için düzenlenen askeri geçit töreninde, kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) ve insansız hava araçlarını (İHA) sergiledi.

Kuzey Kore, Kore Savaşı'nda çatışmayı sonlandıran antlaşmanın 70. yılında silahlarını sergiledi

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore'de dünkü "Zafer Günü" kutlamalarında, askeri geçit töreni düzenlendi.

Ülkenin lideri Kim Jong-un ile Çin ve Rusya'dan gelen heyetlerinin de katıldığı törende, Kuzey Kore'nin askeri teçhizatını göstermek amacıyla balistik füzeler ve İHA'lar sergilendi.

Güney Kore, ABD ve Japonya, üçlü güvenlik işbirliğini geliştirirken söz konusu askeri törenle Pyongyang da Pekin ve Moskova ile dayanışmalarını gösterdi.

Kuzey Kore lideri Kim, ateşkes antlaşmasının 70. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Pyongyang'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile güvenlik konularını ele almıştı.

Ayrıca, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongcong başkanlığındaki heyetin de kutlamalar kapsamında Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği bildirilmişti.

Antlaşma 27 Temmuz 1953'te imzalanmıştı

Kore Savaşı'nı sona erdiren, 27 Temmuz 1953'te imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşması, Birleşmiş Milletler ile Kuzey Kore ve Çin arasında imzalanmıştı.

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de sınırı teşkil eden 38'inci paralel boyunca Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren Kore Savaşı, birçok girişime karşın barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak hala devam ederken; Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yılında taraflar arasında hala kalıcı barış aranıyor.

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