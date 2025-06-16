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Dünya
AA 16.06.2025 11:37

Kuzey Kore, İkinci Dünya Savaşı yıl dönümünde Japonya'nın "özrünü" yenilemesini istedi

Kuzey Kore, Japonya'ya, İkinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinin 80'inci yıl dönümünde dileyeceği "özrünü yenilemesi" ve "tarihiyle yüzleşmesi" çağrısında bulundu.

Kuzey Kore, İkinci Dünya Savaşı yıl dönümünde Japonya'nın "özrünü" yenilemesini istedi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinin 80'inci yıl dönümünde yapacağı konuşmaya yönelik medyada çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, eski özür metninin "son derece ruhsuz ve kararsız" olduğu belirtilerek, İşiba'nın beklenen özür mesajının içeriğine dair Tokyo hükümetinde fikir ayrılıkları olduğu, kimilerinin "Japonya'nın özür mesajını yenilemesi, kimilerinin de eski özür mesajını tekrar etmesi gerektiğini ifade ettiğine" yönelik söylentilerin bulunduğu kaydedildi.

Buna karşın Bakanlık, Japonya'ya, Başbakan İşiba'nın yapacağı konuşmada "özrünü yenileyerek tarihiyle yüzleşmesi" çağrısında bulunarak, bunun Japonya'nın "uluslararası hukuka karşı görevi" ve "kaçınılmaz ahlaki sorumluluğu" olduğunu savundu.

İkinci Dünya Savaşı sürerken dönemin Japonya İmparatoru Hirohito, 15 Ağustos 1945'te "Savaşın Japon halkını mahvedeceğini" belirterek, ülkesinin "koşulsuz teslim olduğunu" ilan etmişti.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, 2015'te 70'inci yıl dönümündeki konuşmasında, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki eylemleri nedeniyle geçmiş senelerdeki özür mesajını yinelemişti.

Eskilerin neden olduğu acılar için yeni nesillerin sürekli özür dilemek zorunda kalmaması gerektiğini belirten Abe, konuşma metninde o yılın konuşmasına özel yeni bir özür ifadesine yer vermemişti.

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