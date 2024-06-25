Kuzey Kore Güney'e 350 çöp balonu daha gönderdi

Kuzey Kore, mayıstan bu yana beşinci kez Güney Kore'ye çöp balonu gönderdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) yaptığı yazılı açıklamada, çöple dolu yaklaşık 350 balonun 100'ünün başkent Seul ve Gyeonggi kentine indiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey'in girişimlerine mukabil hoparlörlerle propaganda yayınları yapmaya hazır olunduğu ve bu tür bir psikolojik savaşın uygulanmasının Kuzey Kore'nin eylemlerine bağlı olacağı uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, cuma günü yaptığı açıklamada, Güney'in propagandalarına karşı daha fazla çöple dolu balon gönderecekleri uyarısı yapmıştı.

Kuzey tarafının, 28 Mayıs'tan bu yana Güney'e yaklaşık 2 bin çöp balonu gönderdiği belirtiliyor.

Güney Kore ordusu ise Kuzey Kore ile "çöp balonu gerilimi" sürerken Pyongyang yönetiminin "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığını bildirmişti.

"Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore'ye Kuzey Kore'den 29 Mayıs'tan bu yana içinde çöp bulunan yüzlerce balon gönderilmişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

Korelerarası balon savaşında son durum

İki Kore arasındaki " balon savaşları ", Güney'deki aktivistlerin, ülkelerin ağır silahlı sınırına Kuzey Kore karşıtı propaganda taşıyan balonlar gönderdiklerini söylemesinin ardından yoğunlaştı.

Özgür Kuzey Kore Hareketi olarak adlandırılan bir grup Kuzey Koreli sığınmacı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un rejimini eleştiren 200 bin broşürle dolu 10 büyük balonun yanı sıra ABD doları banknotları ve K-pop videolu flash belleklerle dolu olduğunu söyledi.

Kuzey Kore, Güney'deki grupları protesto amacıyla çöp, sigara izmaritleri ve dışkı gibi görünen şeyler içeren yaklaşık 1000 bin balonu serbest bırakmasının ardından sınır ötesi gerginlikler arttı.

Daha önce Güney'i hedef almak için kullandığı "tuvalet kağıdı ve pislik miktarının yüz katı" göndermeye hazır olduğu konusunda uyarıda bulunan Kuzey'in, aktivistlerin eylemlerine yanıt olarak "kirli" kampanyasına devam edebileceğine dair korkular artıyor.

Kısasa kısas balon kampanyası ikili ilişkileri bozdu ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sınır ötesi gerilimleri azaltmayı amaçlayan 2018 anlaşmasını askıya almasına neden oldu.

Karar, Güney'in canlı atış tatbikatlarına devam edebileceği ve sınır yakınında Kim karşıtı yayınları yeniden başlatabileceği anlamına geliyor.