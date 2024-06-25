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Dünya
AA 25.06.2024 11:52

Rusya'daki saldırılarda ölenlerin sayısı 21’e çıktı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Yöneticisi Mavsum Ragimov, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 21'e çıktığını duyurdu.

Rusya'daki saldırılarda ölenlerin sayısı 21’e çıktı
[Fotograf: AA]

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Yöneticisi Mavsum Ragimov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde 23 Haziran’da bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı:

"Bu gece bir genç polis daha hayatını kaybetti. Terör tehlikesiyle mücadele ederken sevdiklerine ve ülkesine kalkan olmaktan korkmadı. Ailesine, yakınlarına ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Olay

Rusya İçişleri Bakanlığı, 23 Haziran’da Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15'i polis ve 5'i sivil 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilmişti.

Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan 2'sinin Dağıstan’ın Sergokalinsky Bölgesi Yöneticisi Magomed Omarov’un oğulları olduğu iddia edildi. Omarov’un, saldırının ardından gözaltına alındığı ve görevinden alındığı ifade ediliyor.

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