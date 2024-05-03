Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2024 14:29

Kuzey Kore, COVID-19 salgını sonrası ilk kez yurt dışından öğrenci kabulüne başladı

Kuzey Kore, COVID-19 salgınının ardından 80'den fazla Çinli öğrencinin ilk kez ülkeye girişine izin verdi.

Kuzey Kore, COVID-19 salgını sonrası ilk kez yurt dışından öğrenci kabulüne başladı
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, salgının başlaması sonrası sınırlarını dış dünyaya kapatan Kuzey Kore, ilk defa yurt dışından öğrenci kabulüne başladı.

Pyongyang'daki Çin Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda 41 öğrencinin Kuzey Kore'ye ulaştığı bildirildi.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki öğrenci değişim programlarının yeniden başladığı ifade edilen paylaşımda, 45 Çinli öğrencinin kısa süre önce Kuzey'e giriş yaptığı belirtildi.

Kuzey Kore, COVID-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmış ancak Temmuz 2023'te Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerle ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek 2020'nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.

ETİKETLER
Kuzey Kore Çin
Sıradaki Haber
İsrail son 10 günde 439 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
Gazze'de can kaybı 34 bin 622'ye çıktı
14:46
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
14:37
Bankaların kredi hacmi 13,1 trilyon lira oldu
14:36
Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü
14:49
Erdoğan: Türk siyasetinde yumuşama sürecini başlatalım istiyorum
14:28
İsrail son 10 günde 439 Filistinliyi öldürdü
Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri
Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri
FOTO FOKUS
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ