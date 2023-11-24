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Dünya
AA 24.11.2023 10:43

Kuzey Kore, askeri uydu fırlatmasını "tam teşekküllü savunma tatbikatı" olarak niteledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri uydunun fırlatılmasının, "düşmanların" faaliyetlerine karşı "tam teşekküllü savunma tatbikatı" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore, askeri uydu fırlatmasını "tam teşekküllü savunma tatbikatı" olarak niteledi

Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, "Malligyong-1" isimli askeri uydunun fırlatılmasına katkıda bulunan mühendis ve bilim insanlarını ziyaret etti.

Kim, burada yaptığı açıklamada, askeri uyduya sahip olmanın "düşman güçlere" karşı caydırıcılık görevi gördüğünü ifade etti.

Askeri uydunun Kuzey Kore için "uzay gücü çağının" habercisi olduğunu dile getiren Kim, fırlatmayı "düşmanların" faaliyetlerine karşı "tam teşekküllü bir savunma tatbikatı" şeklinde nitelendirdi.

Kim, uydunun dış güçlerin askeri faaliyetlerini izleyen "uzay muhafızı" olduğunu belirterek, havacılık ve uzay keşif kapasitesine yönelik hedeflere ulaşılması için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore, "Malligyong-1" uydusunun 21 Kasım'da başarıyla yörüngeye yerleştiğini açıklamış, "daha fazla uydunun erken bir tarihte fırlatılacağını" duyurmuştu.

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