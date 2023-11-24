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Dünya
AA 24.11.2023 10:23

İsrail ordusundan "Gazze'de insani arayla ilgili hazırlıklarımız tamam" açıklaması

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırdığı ve 7 Ekim'den bugüne aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde sabah başlayan çatışmalara insani ara verilmesiyle ilgili operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

İsrail ordusundan "Gazze'de insani arayla ilgili hazırlıklarımız tamam" açıklaması
[Fotograf: AA]

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerel saatle sabah 07.00'de devreye giren çatışmalara insani ara verilmesi için "savaş hattına uygun operasyonel hazırlıkların" tamamlandığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi çevresinde "tünel rota ve çıkışları" olduğunu öne sürdüğü yerleri yok ettiğini açıklayan İsrail ordusu, insani ara başlangıcına kadar dün ve gece boyunca Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden bombardımana tuttuğunu bildirdi.

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla göre Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durdurarak esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) devreye girmişti.

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