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Dünya
AA 24.11.2023 10:12

Brent petrolün varil fiyatı 81,54 dolar

Dün 81,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 81,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,56 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 81,54 dolar
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatlarındaki yön arayışı devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak toplantı önce 30 Kasım'a ertelendi, daha sonra fiziki değil, çevrim içi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu durum, grubun anlaşmazlığa düştüğü; bazı üye ülkelerin üretimlerini artırmak istediğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı.

Hamas ve İsrail arasındaki uzlaşmayla Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduran, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayan insani ara başladı. Bunun uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına ilişkin veriler ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,66 ile 82,15 dolar aralığının direnç, 81,17 ile 80,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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