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Dünya
AA 24.11.2023 07:37

İsrail Endonezya Hastanesi'nde bir kadını öldürdü

Gazze'deki Endonezya Hastanesine baskın düzenleyen İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü.

İsrail Endonezya Hastanesi'nde bir kadını öldürdü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Endonezya Hastanesine yoğun bombardımanın ardından baskın yaptı.

Hastaneyi kuşatan İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü, en az 3 kişiyi yaraladı.

Askerler, hastane baskınında en az 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Tıbbi kaynaklar, İsrail askerlerinin Endonezya Hastanesine yönelik saldırı ve baskınının Şifa Hastanesindekinden daha korkunç ve şiddetli olduğunu ve bunun açıkça bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin İsrail ordusunun "şiddetli bombardımanına" maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde Hadir ailesine ait evi bombaladı, sivil savunma ekipleri enkaz altından 10 Filistinliyi çıkardı.

İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef almaya devam ederek onlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

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