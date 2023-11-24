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Dünya
AA 24.11.2023 05:10

UNICEF: Filistin ve Ukrayna'daki çatışmalar Batı ve Orta Afrika'da sağlık finansmanını etkiliyor

UNICEF, İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Batı ve Orta Afrika'da acil halk sağlığı ve çocuk sağlığına yönelik müdahalelerin finansmanını etkilediğini açıkladı.

UNICEF: Filistin ve Ukrayna'daki çatışmalar Batı ve Orta Afrika'da sağlık finansmanını etkiliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Batı ve Orta Afrika Üreme, Anne, Yeni Doğan Çocuk ve Ergen Sağlığı Başkanı Dr. Boon Alexandre, Filistin ve Ukrayna'da devam eden çatışmalar nedeniyle bölgeye sağlık müdahaleleri için ayrılan fonların yaklaşık yüzde 50 azaldığını söyledi.

"İsrail-Filistin krizi ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi büyük bir sorun olduğunda, ABD, İngiltere, Çin gibi süper güçlerin tüm dikkatini topluyorlar." diyen Alexandre, bağış yapan ülkelerin artık kaynaklarının çoğunu savaş bölgelerindeki insani durum için yönlendirdiğini ifade etti.

Alexandre, mevcut durumun, Afrika ülkelerini diğer halk sağlığı sorunlarının yanı sıra yüksek orandaki yetersiz beslenme ve yeni doğan çocuk ölümleriyle mücadele etmek için çok ihtiyaç duyulan kaynaktan mahrum bırakabileceğini söyledi.

Boon Alexandre, Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki hükümetleri, donör ülkelerden fon çekerek açığı kapatmak için sağlık bütçelerini artırmaya çağırdı.

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