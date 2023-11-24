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Dünya
AA 24.11.2023 10:29

Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin ardından sükûnet hakim

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı kapsamında varılan insani ara sonrası abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sükûnetin hakim olduğu gözleniyor.

Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin ardından sükûnet hakim
[Fotograf: Reuters]

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında çatışmalara verilen insani ara yerel saatle sabah 07.00'de (TSİ 08.00) başladı.

İnsani aranın uygulamaya girmesiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kesildi ve çatışmalara ara verildi.

İsrail'in gece boyu ve insani aranın başlamasına dakikalar kala düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerden siyah dumanlar ise yükselmeye devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasındaki mutabakat kapsamında Gazze'deki çatışmalara 4 gün insani ara verilecek. Mutabakat çerçevesinde Hamas elindeki 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

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