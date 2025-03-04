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Dünya
AA 04.03.2025 11:01

Kuzey Kore, ABD'ye ait uçak gemisinin Güney Kore'ye demirlemesini kınadı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD'ye ait uçak gemisi USS Carl Vinson'ın Güney Kore'ye gelmesini kınadıkları belirtildi.

Kuzey Kore, ABD'ye ait uçak gemisinin Güney Kore'ye demirlemesini kınadı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, USS Carl Vinson'ın Güney Kore'ye demirlemesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin "sıklıkla provokatif eylemlerde bulunduğunu" savunan Kim, Washington yönetiminin bu tür eylemleriyle "Kuzey Kore'ye karşı en düşmanca ve agresif tutumunu ortaya koyduğunu" ifade etti.

Kim, "Kore Yarımadası'ndaki artan gerilime yol açmakla suçladığı ABD ve ortaklarının, bölgeye NATO altyapısının yerleştirilmesine yoğunlaştıklarını" ileri sürdü.

ABD gemilerinin Kuzey Kore'nin "güvenlik endişelerini ihlal ettiği ve bölgedeki barışı tehlikeye attığı" eleştirisinde bulunan Kim, "pervasız hareketler" şeklinde nitelediği bu eylemleri kınadıklarını kaydetti.

Kim, Washington yönetiminin "askeri gösterisine devam etmesi halinde, Kuzey Kore'nin stratejik caydırma denemelerini sürdürmesinin gerekeceğini" belirtti.

ABD'ye ait USS Carl Vinson uçak gemisi, güdümlü füze kruvazörü USS Princeton ve Aegis füze savunma sistemi donanımlı destroyer USS Sterett, 2 Mart'ta Güney Kore'nin Busan kentindeki askeri üsse demirlemişti.

Gemilerin, "Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı savunma konusunda ABD ve Güney Kore'nin ortak duruşunu göstermek" amacıyla ülkeyi ziyaret ettiği ifade edilmişti.

Öte yandan, Kuzey Kore, 26 Şubat'ta "ülkenin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı nükleer saldırı kapasitelerini göstermek" amacıyla stratejik seyir füzelerini test ettiğini açıklamıştı.

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