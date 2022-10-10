Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Akım 2'nin sağlam kalan ikinci hattında basınç düşürüldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Akım 2’nin B hattındaki basınç, önlem amaçlı düşürüldü.
İlgili açıklamada, "İleride atılacak adımlar, boru hatlarına ilişkin bir incelemelerin sonuçlarına ve ilgili devlet kurumlarıyla yapılan görüşmelere göre belirlenecek." ifadesine yer verildi.
Kuzey Akım 1'in iki hattı ve Kuzey Akım 2'deki A hattında 26 Eylül'de yaşanan patlamalar nedeniyle basınç düşmüş, doğal gaz sızıntıları yaşanmıştı.
Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları "sabotaj" olarak nitelendirmişti.
Etiketler: Doğalgaz
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