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Dünya
AA 12.03.2024 13:23

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerden 2'si öldü

Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna gelen 36 düzensiz göçmenin bulunduğu teknede 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerden 2'si öldü
[AA (Arşiv)]

EFE haber ajansının, Kanarya Adaları yerel yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin dün akşam Büyük Kanarya adasının güneyinin 140 kilometre açığında düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin yaklaştığına dair ihbar aldığı belirtildi.

Söz konusu tekneye sabaha karşı ulaşan Sahil Güvenlik gemisindeki ekiplerin, düzensiz göçmenlerden 2'sinin öldüğünü belirlediği, 34'ünden açlık ve susuzluk nedeniyle sağlık durumları çok kötü olan 15'ini helikopterlerle hastaneye naklettiği kaydedildi.

Sağlık ekiplerinin, kalpleri duran 15 ve 16 yaşındaki iki düzensiz göçmeni de yaptıkları müdahaleyle hayata döndürmeyi başardığı aktarıldı.

Düzensiz göçte en fazla kullanılan destinasyonlardan biri olan Kanarya Adaları'nda 6 Mart'ta da 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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