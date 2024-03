ABD Başkanı Biden, İsrail Meclisine hitap etmeyi planlamıyor

The Times of Israel'in haberine göre Biden, New Hampshire eyaletinden Beyaz Saray'a dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Biden, "Netanyahu'nun İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söyleyerek Gazze hakkında Knesset'e hitap etmeyi düşündüğünü belirttiği 10 Mart'taki açıklamalarına ilişkin, Knesset'e hitap planı olmadığını söyledi.

Netanyahu'yla görüşme planları olup olmadığı sorusuna ise Biden, "Hayır." cevabını verdi.

ABD Başkanı, Netanyahu'yla İngilizce bir terim olan ve birinin tavırlarını değiştirmesi için yapılan "İsa'ya gel" konuşması yapıp yapmayacağını soran gazeteciye, "Bakalım, göreceğiz." dedi.

Netanyahu, dün Fox News televizyonuna, "(Biden ile) Temel hedefler konusunda anlaşmalarımız var ama anlaşmazlıklar da var. Sonuçta karar vermesi gereken İsrail'dir." şeklinde konuşmuştu.

Biden, 9 Mart'ta Kongre'de bir senatörle yaptığı konuşma sırasında, Gazze'ye insani yardımın girişine izin vermeyen Netanyahu'nun fikrini değiştirmek için "İsa'ya gel" konuşması yapacağını söylerken açık kalan mikrofona yakalanmıştı.

"İsa'ya gel" şeklinde Türkçeye çevrilen "come to Jesus" deyimi, birinin nahoş tavırları sonrasında tutumunu değiştirmek için yapılan müdahale konuşması anlamına geliyor.