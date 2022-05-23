Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt'te kum fırtınası: Uçuşlar askıya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kuveyt, yoğun kum fırtınası nedeniyle uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu. Emirlik Kupası final maçı da yarına ertelendi.
İdarenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yerel saatle 14.20 itibarıyla uçuşlara kapatıldığı açıklandı.
Sivil Havacılık İdaresi Müdür Yardımcısı İmad el-Celvi, görüş mesafesinin iyileşmesiyle uçuşlara yeniden başlanacağını söyledi.
Final maçı ertelendi
Kum fırtınası futbolu da etkiledi.
Kuveyt Futbol Federasyonu başkentteki Cabir el-Ahmed Stadyumu'nda bu akşam Kazma ile Es-Salimiye kulüpleri arasında oynanması planlanan Emirlik Kupası final maçının olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendiğini duyurdu.
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