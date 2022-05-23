Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Boris Bondarev, istifa mektubunu sosyal medyadan paylaştı.

"20 yıllık diplomatik kariyerimde dış politikamızda birçok değişim gördüm, fakat 24 Şubat'tan bu yana ülkemden hiç bu kadar utandığım olmadı."

Bondarev, Rusya-Ukrayna savaşını kastederek, "Artık bu kanlı, akılsız ve gereksiz rezaletin bir parçası olamam" açıklamasında bulundu.

"Burası tamamen yalan ve nefret merkezine dönüştü"

Açıklamasında Bondarev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18 yıl içinde başarılı bir diplomattan dünyayı tehdit eden ve çatışmaları duyuran biri haline dönüştüğünü söyledi.

Bondarev, "Bakanlığın artık diplomasiyle alakası kalmadı. Burası tamamen savaş kışkırtıcılığı, yalan ve nefret merkezine dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.