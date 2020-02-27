Kuveyt haber ajansı KUNA, Kuveyt Hava Yolları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle bugün İtalya'nın Milano kentindeki Kuveyt vatandaşlarının tahliyesi için özel bir sefer düzenleyeceğini belirtti.

Öte yandan, İran'daki vatandaşlarını da ülkesine getirecek Kuveyt'in yanı sıra, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise her iki ülkedeki vatandaşlarının tahliye edilmesi için talimat verdi.

Koronavirüs sebebiyle 2 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.