Koronavirüs Güney Amerika'ya da sıçradı. Brezilya'da ilk vaka tespit edildi.

İtalya ve Fransa'da yeni ölümler gerçekleşti, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da da koronavirüs vakası görüldü. İran'da virüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden ise "paniğe gerek yok" açıklaması geldi.

Dünya alarmda koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Virüs şu ana kadar 40’ın üzerinde ülke ve bölgeye sıçramış durumda. Toplam vaka sayısı 81 binin üzerine çıktı. Virüsten ölenlerin sayısı ise 2 bin 800’e yaklaştı.

Çin

Çin’den sonra virüsün en fazla can aldığı ülke olan İran’da 19 kişi hayatını kaybetti. 139 vakanın görüldüğü ülkede virüse karşı tedbirler artırılıyor. Bazı üniversitelerde eğitim elektronik ortama taşındı. Virüs sebebiyle toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor.

İran

İran Cumhurbaşkanı, ülkede yaşanan koronavirüs korkusunu "düşmanın komplosu" diye niteledi. Virüsün kısa sürede kontrol altına alınacağını söyledi.

Kazakistan, Irak

Kazakistan İran’a uçuşları durdurdu.

Irak ise koronavirüs nedeniyle İran'dan sonra 6 ülkeye daha vize vermeyeceğini duyurdu.

Yunanistan, Kuzey Makedonya, Fransa

Koronavirüs Avrupa’da da hızla yayılıyor. Yunanistan ve Kuzey Makedonya da koronavirüsün görüldüğü ülkeler arasına girdi.

Fransa'da 17 vaka tespit edildi, 2 kişi öldü.

İtalya

Avrupa’da en fazla vakanın görüldüğü İtalya da kırmızı alarmda. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye, vaka sayısı da 322'ye yükseldi.

Avusturya

İtalya'da tatil yaparak ülkesi Avusturya'ya dönen bir öğretmenin Viyana'da çalıştığı okul karantina altına alındı. Öğretmende virüse rastlanmayınca, karantina da kaldırıldı.

Almanya

Almanya'nın Köln şehrinde bir askeri üs koronavirüs şüphesi ile karantina altına alındı.

İngiltere

İngiltere de koronavirüse karşı önlemlerini artırdı. Halk Sağlığı Kurumu, haftada 600 kişinin test edileceği bir "takip" programına başlanacağını duyurdu. İlerleyen dönemde okulların kapatılması ve toplu taşımada kısıtlamalara gidilmesi de gündemde.

Rusya

Rusya da vatandaşlarını; İtalya, Güney Kore ve İran'a seyahat etmemelerin konusunda uyardı.

Güney Amerika

Virüs Güney Amerika'ya da sıçradı. Brezilya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden ise yeni bir açıklama geldi.

Örgütün Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüs konusunda paniğe gerek olmadığını söyledi.