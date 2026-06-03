Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.06.2026 09:22

Kuveyt ordusu: İran'ın İHA saldırısında havalimanı binası vuruldu, çok sayıda kişi yaralandı

İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kuveyt ordusu: İran'ın İHA saldırısında havalimanı binası vuruldu, çok sayıda kişi yaralandı

Kuveyt ordusu, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamasını paylaştı.

Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı "T1" yolcu terminal binasının vurulduğunu, binada ciddi hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini; ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
Kuveyt İran İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
CENTCOM, İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine İHA saldırısının "başarısız olduğunu" açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:09
OECD, küresel ekonomik büyümede yavaşlama uyarısında bulundu
10:00
Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti
10:01
Yaz geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
09:57
Koruma altındaki 'ayı gülü' çiçek açtı
09:57
Et, süt ve su ürünleri tesislerine yeni destek
09:53
Brent petrolün varili 97,60 dolardan işlem görüyor
Adana'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü
Adana'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü
FOTO FOKUS
Trafikte öfkenin bedeli ağır oldu: 420 bin lira ceza
Trafikte öfkenin bedeli ağır oldu: 420 bin lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ