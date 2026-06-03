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Dünya
AA 03.06.2026 08:43

CENTCOM, İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine İHA saldırısının "başarısız olduğunu" açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısının "başarısız olduğunu" açıkladı.

CENTCOM, İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine İHA saldırısının "başarısız olduğunu" açıkladı

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu gece Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait ek bir İHA dalgası saldırısının "başarısız olduğu" ifade edildi.

CENTCOM hava savunmasının, birçok İHA'yı başarıyla düşürdüğü belirtilen açıklamada, ABD askerlerinin ve varlığının zarar görmediği kaydedildi.

CENTCOM'dan yapılan başka bir açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı ve bölgedeki bir ABD hava üssünü füzeler ve İHA'larla vurduğunu iddia ediyor. Yanlış." ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve İHA'larla vurduğunu duyurmuştu.

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