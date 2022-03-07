Kuveyt Emiri, şubat ayında Meclise sunulan gensoru önergesi ve ardından Savunma Bakanı Hamed Cabir el-Ali es-Sabah ile İçişleri Bakanı Ahmed el-Mansur'un istifalarını sunmalarıyla ilgili milletvekillerine mesaj gönderdi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Emir Sabah'ın mesajını milletvekillerine sözlü olarak iletti.

Meclisteki oturumda mesajı okuyan Ganim, "Kuveyt Emiri beni, bu mesajı sizlere iletmekle görevlendirdi: Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin devam ettiği ve Kuveyt'in de bunun etkilerinden uzak olmadığı bir zamanda ülkenin menfaatini her şeyden üstün tutun"

Ganim, "Emir'in, milletvekillerini, küçük hesaplar üzerine kurulu tali mücadeleleri bırakmaya, ülkenin menfaatini öncelemeye ve anayasal araçları keyfi bir şekilde ve uygun olmayan zaman ve mekanda kullanmamaya çağırdığını" söyledi.

Emir ayrıca milletvekillerini, yürütme ve yasama organları arasında iş birliğine odaklanmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Savunma Bakanı Hamed, Ekim 2021'de ülke tarihinde ilk kez kadınların da askere alınmasına izin veren karar almıştı.

Kuveytli Milletvekili Hamdan el-Azami ise 4 Ocak'ta Savunma Bakanı Şeyh Hamed'in kadınların orduya alınmasına ilişkin kararı karşısında Meclise gensoru vermişti.

El-Kabes gazetesinin 8 Şubat'ta yayımladığı ve Meclisten bir kaynağa dayandırdığı haberde, Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında gensoru verileceği bilgisi paylaşılmıştı.

Savunma Bakanı Hamed ile İçişleri Bakanı Mansur, Meclis üyelerinin gensoru uygulamasını "keyfi" olarak kullanmasına tepki amacıyla 16 Şubat'ta istifa etmişti.