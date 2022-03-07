Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasına göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile 1 saat 19 dakika süren telekonferans görüşmesi yaptı.

Liderler, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldı.