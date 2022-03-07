Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, Avrupalı liderler ile Rusya'ya yaptırımları görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
ABD Başkanı Joe Biden, Fransız, Alman ve İngiliz liderlerle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısındaki son gelişmeleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldıkları telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasına göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile 1 saat 19 dakika süren telekonferans görüşmesi yaptı.
Liderler, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldı.
"Dört lider, krizi çözmeye yönelik her türlü diplomatik çabanın desteği hakkettiği konusunda hemfikirdir."— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avrupalı liderlerle videokonferans görüşmesi yaptı. Görüşmeye dair detayları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı. pic.twitter.com/pNI1pIKKrW
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