BBC'ye açıklanan rakamlar, virüsün dünya çapında yaklaşık 208 milyon kuşun ölümüne ve memelilerde kaydedilen en az 200 vakaya yol açtığını gösteriyor.

Halk sağlığı uzmanları, memelilerdeki mutasyonun insanlara sıçrayabileceği konusunda uyarıyor, ancak halk için risk çok düşük.

Artık Birleşik Krallık'ta virüse maruz kalan hayvan ve insanlar üzerinde daha fazla hedefli gözetim ve test yapılacak.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kuş gribinin esasen bir kuş hastalığı olduğunun altını çiziyor, ancak dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar, bunun diğer türlere bulaşma risklerine dikkat çekiyor.

Dünya çapında virüs, Amerika'daki boz ayılar ve İspanya'daki vizon da dahil olmak üzere bir dizi memelinin yanı sıra yunus ve foklarda bulundu.

Birleşik Krallık'ta Hayvan ve Bitki Sağlığı Kurumu (APHA), foklar dahil 66 memeliyi test etti ve dokuz su samuru ve tilkide yüksek derecede patojenik kuş gribi (HPAI) H5N1 pozitif bulundu.

Memelilerin, virüs bulaşmış ölü veya hasta yabani kuşlarla beslendiklerine inanılıyor.

Hayvanlarda, virüsün memelilere bulaşmasını kolaylaştırabilecek bir mutasyona sahip olduğu bulundu, ancak memeliler arasında bulaşmaya dair bir kanıt bulunamadı.

APHA'nın Bilimsel Hizmetler Direktörü Prof. Ian Brown şunları söyledi:

"Hasta veya ölü bir yabani kuş, çok fazla virüs içerir. Bu nedenle, ölü veya hasta kuşlardan leş yiyen memeliler, çok büyük miktarlarda virüse maruz kalacak. Bu, virüsün normalde içinde barındırmadığı bir konakçı popülasyona girmesine olanak tanır."

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son 20 yılda 21 ülkeden bildirilen kuş gribi H5N1 virüsü ile yaklaşık 870 insan enfeksiyonu vakası olduğunu söyledi.

Bunlardan 457'si ölümcüldü.

Virüsün "insanlar arasında sürekli bulaşma yeteneği kazanmadığı, bu nedenle insandan insana yayılma olasılığının düşük olduğu" açıklandı.