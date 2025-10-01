Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 01.10.2025 00:43

Küresel Kararlılık Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına 160 deniz milinden az mesafe kaldı

Küresel Kararlılık Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına 160 deniz milinden daha az mesafe kaldığı duyuruldu. Filo, "yüksek riskli bölgeye" ise 10 deniz mili kaldığını bildirdi.

Küresel Kararlılık Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına 160 deniz milinden az mesafe kaldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Küresel Kararlılık Filosu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gazze'ye 160 deniz milinden daha yakınız." ifadesi kullanıldı.

Filonun "yüksek riskli bölge"ye ise 10 deniz mili mesafede olduğu kaydedildi. 

Küresel Kararlılık Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Kararlılık (Sumud) Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
Galatasaray Liverpool'u tek golle devirdi
00:43
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi
00:48
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısı sonucu ölen gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı
00:18
Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu
23:14
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
22:57
ABD'de hükümet kapanırsa 750 bin çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ