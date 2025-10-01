Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.10.2025 00:38

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi

İşgalci İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail kuvvetleri Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde bir binaya baskın düzenledi, Batı Şeria'nın güneyindeki Beyt Lahim çevresinde ise sıkı askeri önlemler aldı.

Görgü tanıkları, Kefr Akab'da Filistinliler ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar çıktığını belirtti. Tanıklar, İsrail ordusunun baskınlar sırasında yoğun şekilde gaz ve ses bombaları kullandığını ifade etti.

Beyt Lahim ve çevresinde güvenlik tedbirlerini artıran İsrail ordusu, özellikle Dehişe Kampı, Beyt Ficar, Hızır ve Doha beldelerindeki sokak aralarında sivillere karşı gaz bombaları kullandı.

İsrail güçleri, bugün 3 İsrailli sivilin yaralandığı araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürülen Mehdi Deyriye adlı Filistinlinin evine de baskın düzenledi.

Dehişe Kampı, Hızır ve Doha beldelerine yönelik baskınlar sırasında evlere girilip girilmediği ve gözaltı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı İzna beldesi girişinde ise İsrail askerleri Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı ve gerçek mermilerle ateş açtı.

İsrail ordusu ayrıca askeri araçlarla Beyt Avva ve Deyr Samit beldelerine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir kişiyi, Cenin'in batısındaki Rummana beldesinde ise bazı gençleri gözaltına aldı.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
Galatasaray Liverpool'u tek golle devirdi
01:00
Küresel Kararlılık Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına 160 deniz milinden az mesafe kaldı
00:48
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısı sonucu ölen gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı
00:18
Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu
23:14
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
22:57
ABD'de hükümet kapanırsa 750 bin çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ