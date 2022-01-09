Dünyada atmosferi en çok kirleten ülke: Amerika Birleşik Devletleri.

1850'den bu yana atmosfere en az 2 buçuk milyar ton karbondioksit salındı. Bunun 500 milyar tondan fazlası Amerika Birleşik Devletleri'ne ait.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin hazırladığı rapora göre, küresel ısınma, insan faaliyetlerinin etkisiyle son 2 bin yılda görülmemiş oranda arttı.

Atmosferdeki karbon emisyonu yoğunluğu 2019 yılında 2 milyon yıl içinde en yüksek seviyesine yükseldi.

Küresel ısınmaya sebep olan metan ve azot oksit gazları da 800 bin yıldaki en yüksek seviyede gerçekleşti. Kirlenmede en büyük pay yüzde 20 ile Amerika Birleşik Devletleri'ne ait.

İkinci sırada ise Çin var

Öyle ki, sanayi devriminin başladığı 1850'den bu yana atmosfere 509 milyar ton karbondioksit salımı yaptı.

İkinci sırada da, yüzde 11 ile Çin var. Bu ülkeleri Rusya, Brezilya ve Endonezya takip ediyor.

Dünya kirlendikçe ısınıyor

Karbondioksit, metan ve azot oksit gibi sera gazları güneş ışınlarının geri yansımalarını önleyerek, küresel ısınmaya yol açıyor. Bu da olağandışı hava olaylarına sebep oluyor.