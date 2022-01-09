Guadalajara Üniversitesi Astronomi ve Meteoroloji Enstitüsü Profesörü Gerardo Ramos, gök taşının yeryüzüne düşmeden önce sürtünme nedeniyle tamamen parçalandığını açıkladı.

Ramos, yaptığı hesaplamalara göre gök taşının saniyede 40 kilometre hızla ilerlediğini ifade etti.

Meksika’da en son 23 Aralık günü Monterrey şehrinde bir gök taşı görülmüş, alevler içinde gökyüzünde süzülen gök taşı çevredekiler tarafından kayıt altına alınmıştı.