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Dünya
Aletia 29.06.2023 10:32

Kuraklık, 16. yüzyıldan kalma kiliseyi tamamen ortaya çıkardı

Yoğun ve devam eden bir kuraklık nedeniyle su seviyelerinin önemli ölçüde düşmesinin ardından Meksika'daki rezervuardan 16. yüzyıldan kalma bir katolik kilisesi ortaya çıktı.

Kuraklık, 16. yüzyıldan kalma kiliseyi tamamen ortaya çıkardı
[Fotograf: AFP]

1500'lerin ortalarında Bartolome de las Casas liderliğindeki Dominikli rahipler tarafından inşa edilen ve aslen Havari James'e adanan yapı, 1966'da Grijalva Nehri üzerine inşa edilmiş bir baraj olan Chiapas'taki Nezahualcoyotl Rezervuarı'nda bulunuyor.

Rezervuar şu anda sadece yüzde 29 kapasitede.

18. yüzyılın ortalarında bir veba salgını nedeniyle terk edilen barok kilisenin kalıntıları, genellikle su seviyesi düştüğünde kısmen ortaya çıkıyordu ve turistler burayı ziyaret etmek için tekneyle geliyordu.

Kuraklık, 16. yüzyıldan kalma kiliseyi tamamen ortaya çıkardı

Ancak bu yılki kuraklık kiliseyi tamamen ortaya çıkardı. Bu yüzden turistler artık kapılarına yürüyerek veya arabayla gelebiliyor.

Yüksek sıcaklıklar ve yağmur olmaması geçen hafta Meksika'da sekiz can aldı .

Nezahualcoyotl Rezervuarı'ndaki düşük su seviyesi, aynı zamanda tilapia balık yetiştiriciliği yapan yerel balıkçıları etkiliyor.

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