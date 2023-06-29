Kuraklık, 16. yüzyıldan kalma kiliseyi tamamen ortaya çıkardı

1500'lerin ortalarında Bartolome de las Casas liderliğindeki Dominikli rahipler tarafından inşa edilen ve aslen Havari James'e adanan yapı, 1966'da Grijalva Nehri üzerine inşa edilmiş bir baraj olan Chiapas'taki Nezahualcoyotl Rezervuarı'nda bulunuyor.

Rezervuar şu anda sadece yüzde 29 kapasitede.

18. yüzyılın ortalarında bir veba salgını nedeniyle terk edilen barok kilisenin kalıntıları, genellikle su seviyesi düştüğünde kısmen ortaya çıkıyordu ve turistler burayı ziyaret etmek için tekneyle geliyordu.

Ancak bu yılki kuraklık kiliseyi tamamen ortaya çıkardı. Bu yüzden turistler artık kapılarına yürüyerek veya arabayla gelebiliyor.

Yüksek sıcaklıklar ve yağmur olmaması geçen hafta Meksika'da sekiz can aldı .

Nezahualcoyotl Rezervuarı'ndaki düşük su seviyesi, aynı zamanda tilapia balık yetiştiriciliği yapan yerel balıkçıları etkiliyor.