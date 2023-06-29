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Dünya
CNN International 29.06.2023 10:22

100 yıl sonra bir ilk: National Geographic son yazarlarını da işten çıkardı

100 yılı aşkın bir süredir doğal dünyayı takip eden, ikonik sarı çerçeveli dergi National Geographic, son kadrolu yazarlarını bu hafta işten çıkardı.

100 yıl sonra bir ilk: National Geographic son yazarlarını da işten çıkardı

Dergideki son işten çıkarmalar sırasında kaç personelin işten çıkarıldığı belli değil.

Ancak karar, ana şirket Walt Disney Co.'nun bu yıl farklı iş bölümlerinde binlerce çalışanı isten çıkarma planının ardından geldi.

Bir dergi sözcüsü Çarşamba günü CNN'e yaptığı açıklamada, 2022 sonunda 1,7 milyondan fazla aboneye sahip olan National Geographic'in aylık sayılarını yayınlamaya devam edeceğini söyledi.

Sözcü, "Kadro değişiklikleri, bu işi yapma yeteneğimizi değiştirmeyecek, bunun yerine bize farklı hikayeler anlatmak ve birçok platformumuzda izleyicilerimizle bulundukları yerde buluşmak için daha fazla esneklik sağlayacak. Son değişikliklerin dergiyi veya hikaye anlatım kalitemizi olumsuz etkileyeceğine dair herhangi bir ima, kesinlikle yanlış." dedi.

Dergide eski bir bilim yazarı olan Michael Greshko, Twitter hesabından "Bugün National Geographic'teki son günüm. Dergi, ben de dahil olmak üzere kadrolu yazarlarıyla yollarını ayırıyor." yazdı.

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