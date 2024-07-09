Kudüs'teki Protestan Kilisesinden, Gazze'deki vakıf hastanesinin kapatılmasına kınama

Kudüs'teki Protestan Kilisesi yaptığı yazılı açıklamada, Gazze merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi çevresinin dün akşam yoğun SİHA saldırısına uğradığını belirtti.

İsrail ordusunun, hastanenin bulunduğu bölgeyi "savaş bölgesi" ilan ettiği ve zorla tahliye emri verdiği kaydedildi.

Hastaneye sığınanlar, sağlık personeli ve hastaların, hastaneyi terk etmeye başladığını aktaran Kilise, bu durumun hasta ve yaralıları tehlikeye attığını vurguladı.

Kilise, sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği Gazze'de hastanenin "en çok ihtiyaç duyulduğu" zamanda devre dışı kaldığına dikkati çekti.

Bir ambulansın hastaneye dönerken bugün hedef alındığı aktarılan açıklamada ayrıca içindeki sağlık personeli ve hastanın durumu hakkında bilgi sahibi olunmadığı ifade edildi.

"Savaş döneminde sağlık hizmetleri önemli"

Kudüs Protestan Kilisesi Başpiskoposu Husam Naum da hastanenin kapatılmasını en şiddetli şekilde kınarken, savaş döneminde sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu ve hastanenin bir an önce açılması gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridinin kuzeyi ve Gazze şehrine yeniden kara saldırıları başlatan İsrail ordusu, kuzeydeki bazı mahallelere zorla tahliye kararları çıkardı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Eski Şehir bölgesi dahil bazı mahallelerin dün boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, bugün de yeni bir duyuru yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan paylaştığı haritalı mesajında, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Sabra, Rimal, Tel el-Heva ve Derec mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.