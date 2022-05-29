Fanatik Yahudiler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, aralarında aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu grubun etrafında koruma çemberi oluşturdu.

Bazı Yahudiler caminin avlusunda İsrail bayrağı açarak taşkınlık yaptı. Filistinliler ise tekbir getirerek ve sloganlar atarak baskına tepki gösterdi.

İsrail polisi ile Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, Kıble Mescidi'nin içerisindeki Filistinlilere plastik mermi ile saldırdı, kapıları zincirledi.

Kutsal yerlere saygısızlık

Yaşlı bir Filistinli kadının İsrail polisine bastonu ile tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Filistin yönetiminden baskınlara izin veren İsrail'e tepki geldi. Devlet başkanlığından yapılan açıklamada İsrail'in "yerleşimcilerin kutsal yerlere saygısızlık etmesine" izin vererek "ateşle oynadığı" ifade edildi.

"İsrail uluslararası hukuku hiçe sayıyor ve kendisini hukukun üstünde görüyor" denildi.

Netanyahu da Burak Duvarı'nda

Kudüs'te bugün fanatik Yahudilerin provokatif "Bayrak Yürüyüşü" düzenlemesi de bekleniyor.

Yürüyüş öncesi bazı gruplar işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanarak provokasyonlara başladı. Onlara destek veren İsrail muhalefet lideri Benyamin Netanyahu da 'Ağlama Duvarı' olarak da bilinen Mescidi Aksa'nın Burak Duvarı'na gitti.

Fanatik Yahudiler 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla, her yıl mayıs ayında provokatif "Bayrak Yürüyüşü" düzenliyor.