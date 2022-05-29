ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu temasları öncesi, Beyaz Saray kulislerinde konuşulanlar basına yansıdı.

Huffington Post Gazetesinde, Beyaz Saray Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ü hedef alan bir yazı kaleme alındı.



Washington'ın terör örgütü PKK/YPG ile yakınlaşmasının mimarlarından Mcgurk'ün, 20 yıllık görevi süresince sık sık ölümcül, istikrarı bozan hatalar yaptığı vurgulandı.

"'Biden'ın Beyaz Saray'daki Orta Doğu diktatörü"

Yazı, Washington'daki üst düzey 20 kişi ile görüşülerek kaleme alındı. Buna göre 49 yaşındaki diplomat, yürüttüğü stratejiyle bugün Biden'ın yakın çevresince dahi eleştiriliyor. Yazıda Mcgurk hakkında 'Biden'ın Beyaz Saray'daki Orta Doğu diktatörü' nitelendirmesi yapıldı.



Mcgurk Biden'a sunulan seçenekleri şekillendiren, yabancı muhatapları ile görüşen ve Orta Doğu'daki bilgi akışını kontrol eden isim olarak gösteriliyor. Onun, ABD Dışişleri Bakanlığı karşısında daha üstün ve etkili bir konuma sahip olduğu ifade ediliyor.

"Önce evi ateşe verir, sonra da yangın hortumuyla geri gelir"

Avukatlık ve akademisyenlik geçmişi de olan Mcgurk'ün, 2010'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Biden'ı, Irak hükümetine destek verilmesi yönünde ikna ettiği, bunun terör örgütü DEAŞ'ın güç kazanmasına yol açtığı da haberde vurgulanıyor. Bu nedenle deneyimli diplomat için, "Önce evi ateşe verir, sonra da yangın hortumuyla geri gelir" ifadesi kullanılıyor.