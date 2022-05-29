Fransa’nın Seine Nehri’ne yanlışlıkla girdi. Nehirde mahsur kaldı. Sürüsünden ayrılan katil balina yolunu şaşırıp nehir yatağına girdiğinde tarih 16 Mayıs'tı.

Tatlı suda yaşam savaşı verdi. Yetkililer hayvanı strese sokmamak için bir süre sadece gözlemlemekle yetindi. Ancak yaklaşık 2 hafta nehirde dolaşan katil balina giderek zayıfladı, hastalık belirtileri göstermeye başladı.

Denize kavuşması için hoparlörlü bir dron kullanılacak

Hal böyle olunca, kurtarma operasyonuna karar verildi. Bunun için ise alışılmadık bir yönteme başvurulacak. Plana göre, hoparlörlü bir dron kullanılacak. Hoparlörden, katil balinayı nehir çıkışına yönlendirmek için kendi sürüsüne ait sesler yankılanacak.

Katil balinanın böylece doğal yaşam ortamı olan denize kavuşması amaçlanıyor.