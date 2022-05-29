Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 havalandı, Türk İHA'ları Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'da ilgi odağı oldu.



Binlerce kişinin akın ettiği festival ve Türk İHA'ları Fransa basınında da yer buldu. Haber ajansı AFP TEKNOFEST ve Türk İHA'larıyla ilgili detaylı haber hazırladı.



Türkiye'de 2018 yılından bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in Bakü'de büyük ilgi topladığı dile getirildi. Türkiye'nin de festivalde İHA'larıyla dikkati çektiği vurgulandı.

"İHA'lar Türkiye'nin ciddi ekonomik hamlesinin işareti"



Bayraktar TB2'nin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ndeki MiG-29 savaş jetiyle uçuş gerçekleştirdiğine yer verildi. Bayraktar Akıncı'nın da kendisine eşlik ettiği ifade edildi.



Bayraktar TB2'nin Azerbaycanlılardan büyük alkış topladığına dikkat çekildi. Haberde festivalden fotoğraflar paylaşılırken Türkiye'nin İHA'larla attığı adıma da değinildi.



"Yıldırım hızıyla havada dönen insansız hava araçları Türkiye'nin ciddi ekonomik hamlesinin işareti" ifadeleri kullanıldı.