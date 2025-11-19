Kudüs Valiliği: İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya kurban sokma girişimi tehlikeli bir tırmanış

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 8 İsraillinin Aslanlı Kapı'dan Mescid-i Aksa'ya girmeye çalıştığı, bu kişilerin yanlarında 1 keçi, 3 güvercin ve ayinde kullanılan tefilin (içinde Tevrat'tan ayetlerin bulunduğu kutucuk) ​​taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, bu girişimin yerleşimcilerin devam eden ve artan ihlalleri çerçevesinde tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiği ve yalnızca bireysel bir müdahale değil aynı zamanda kutsal alanı kirletmek, Yahudileştirmek ve İsrail lehine yeni sömürgeci gerçeklikler dayatmak için organize bir kampanyanın parçası olduğu vurgulandı.

Bu ihlallerin açık bir suç ve uluslararası ve insani hukukun tüm kurallarının açıkça ihlali ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığına açık bir saldırı teşkil ettiği aktarılan açıklamada, 144 dönümlük alanıyla Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadethane olduğu ve Mescid-i Aksa'ya İsrail egemenliğini dayatma girişimlerinin geçersiz olduğu ve reddedildiği vurgulandı.

İhlallerin İsrail hükümetinin desteği ve kışkırtmasıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, İsraillilerin zihninde kurban kesmenin Mescid-i Aksa'da küçük bir keçi veya küçük bir koyun kurban etmek anlamına geldiği ve burada Tevrat ritüellerini dayatmaya çalıştıkları ifade edildi.

Kudüs'teki Vadi Hilve İnsan Hakları Bilgi Merkezi'nin verdiği bilgiye göre, Mescid-i Aksa muhafızları, kurbanları içeri sokmaya çalışan İsraillilere karşı koymayı başardı ve söz konusu İsrailliler İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Kudüs Valiliğinin açıklamasında, dün Mescid-i Aksa'ya 215 yerleşimci baskın düzenlerken, İsrail'in turistler için tahsis ettiği kapıdan Aksa'ya 565 turist girdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın girişimi dün görüntülenmişti.

Mescid-i Aksa'nın avlusundan içeriye koşarak giren bazı İsrailliler ile güvenlik görevlileri arasında kovalamaca yaşandığı görülmüştü.

Mabedin avlusunda yakalanan İsrailliler, İsrail polisinin gözetiminde dışarı çıkartılmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin, bez bir çantada canlı güvercinleri içeriye kaçırmaya çalıştığı da dikkati çekmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.