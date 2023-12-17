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Dünya
AA 17.12.2023 20:48

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze'deki ibadethanelere saldırılarını kınadı

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki ibadethane ve kutsal mekanlara saldırılarını kınayarak, sivillerin korunması için uluslararası koruma çağrısı yaptı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze'deki ibadethanelere saldırılarını kınadı
[Temsili fotoğraf: AFP]

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine dün düzenlenen saldırıda Hristiyan bir kadının kızıyla birlikte yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Söz konusu 7 kişinin kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken yaralandığına işaret edilen açıklamada, saldırının sivilleri ve ibadethaneleri hedef alan barbarca bir suç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı günden bu yana masum sivillerin sığınmak zorunda kaldığı merkezlerin yakınlarına rastgele hava bombardımanı ve topçu atışlarının yapıldığı, bu saldırılar sonucunda çok fazla kadın ve çocuğun öldürüldüğü bilgisi verildi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü

İsrail ordusunun uluslararası hukuku ihlal ederek kilise, cami, hastane ve sivillerin sığınabildiği diğer birçok yeri hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in savaş dönemlerinde uluslararası hukuk ve sözleşmeler gereği dokunulmazlığı olan bölgelere yönelik saldırılarına son vermesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin korunması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail hükümetinin baskılarına rağmen Patrikhanenin kilise ve kendilerine bağlı tesislerde masum sivilleri konuk etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 121’e karadan işgal sürecinde olmak üzere 453 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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