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Dünya
AA 17.12.2023 20:37

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye verdiği cuma hutbesi nedeniyle "provokasyon" suçlaması yönelterek ulusal basına konuşma yasağı getirdi.

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı
[Fotograf: AA]

İsrail polisi, Şeyh Sabri'nin, Mescid-i Aksa’da verdiği hutbenin "provokasyon suçu" niteliğinde olduğu gerekçesiyle ifadesini aldı.

İsrail polisi, Batı Kudüs'teki El-Meskubiyye gözaltı merkezinde ifadesini aldığı Şeyh Sabri'yi, 4 saatten uzun süren sorgulamadan sonra serbest bıraktı.

Sorgulama sonunda İsrail polisi, Şeyh Sabri’ye "15 gün boyunca ulusal basına konuşma yasağı" getirdi.

Sorgu çıkışında konuşan Şeyh Sabri, soruşturmanın 1 Aralık’ta Mescid-i Aksa’da verdiği hutbe nedeniyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Mescid-i Aksa imamı, sorgulamada kendisine yöneltilen sorulara ilişkin, şunları söyledi:

"Esirler meselesine odaklandılar, ben de onlara, yüce İslam dinimizin esir takasına önem verdiğini, esir takasının insani ve uygar bir fiil olduğunu ve bunu teşvik ettiğimizi söyledim.

Sonrasında, (sahabeden) Ebubekir Sıddık’ın, çocukları ve kadınları öldürmek ile kilise, cami veya sinagog olsun dini mekanların yıkılmasının haram olduğuna ilişkin mesajı hakkındaki konuya girdiler."

Mescid-i Aksa konusuna dair de sorular yöneltildiğini aktaran Şeyh Sabri, "Onlara, sorunun kaynağının Aksa’ya baskınlar düzenleyen fanatik Yahudiler olduğunu anlattım. Bu baskınları düzenleyenleri koruyan İsrail makamlarının bundan sorumlu olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa İmamı, işgalci Yahudi grupların hedefinde

Şeyh Sabri’nin avukatı Halid Zebarika da söz konusu soruşturmanın, "İsrail makamlarının, Şeyh Sabri’ye karşı yürüttüğü siyasi, fikri ve dini saldırıların devamı olduğunu" kaydetti.

85 yaşındaki Şeyh Sabri’nin, işgalci fanatik Yahudi grupların iddialarıyla özellikle son iki yılda sık sık kovuşturmalara maruz kaldığına dikkati çeken Zebarika, "Bu gruplar İsrail hükümetinin bir parçası ve İsrail makamlarıyla ilişkilerini kullanarak Şeyh İkrime Sabri’nin kovuşturulmasını meşrulaştırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Avukat Zebarika, şunları kaydetti:

"Şeyh İkrime Sabri’nin özgürlüğüne ve Kudüs'te dini ve davet görevini yapma hakkına karşı açık bir saldırı olduğunu düşünüyoruz.

Bu aynı zamanda İsrail hükümetinin yürüttüğü din savaşının işaretidir. Bunun işaretlerini, geçen hafta Cenin’de yaşandığı gibi camilerin kutsallığına saldırılması gibi örneklerde görüyoruz."

İsrail güçleri, 4 Aralık'ta Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenleyerek, Sabri'ye "İsrail’in güvenliğine karşı ciddi tehlike oluşturduğu" iddiasıyla bir ay yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde.

İsrail güçleri, birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırmış ve defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

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