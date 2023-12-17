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Dünya
AA 17.12.2023 20:33

ABD'de soruşturma geçiren Filistin destekçisi öğretmenden "ayrımcılık" şikayeti

ABD'de öğretmenlik yapan Mısır asıllı Hajur El-Haggan, Filistinlilere destek veren elektronik posta imzası dolayısıyla soruşturma açılarak izne çıkarılmasının ardından "ayrımcılık" şikayetinde bulundu.

ABD'de soruşturma geçiren Filistin destekçisi öğretmenden "ayrımcılık" şikayeti
[Fotograf: Reuters]

Maryland eyaletindeki Argyle Ortaokulu'nda öğretmen olan El-Haggan, CNN'e verdiği röportajda, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak." ifadesini, elektronik postasındaki imzasına eklemesinin nedeninin "tüm ezilen gruplara yönelik adaletsizliğe karşı durmak ve özgürlüğe, adalete, tüm insanların haklarına inandığını göstermek" olduğunu anlattı.

İftira ve İnkarla Mücadele Birliğinin (Anti-Defamation League - ADL), söz konusu ifadenin "antisemitik olduğu ve terör gruplarının destekçilerince kullanıldığı" iddiasına yanıt veren El-Haggan, "Her siyasi slogan ya da ifade gibi bunun da etrafında bazı tartışmalar olabilir. Ama önemli olan sloganın asıl anlamını kavramak ve bu da Filistinliler ve genel olarak ezilen insanlar için özgürlük ve adalet talebidir." ifadesini kullandı.

Çifte standart uygulandığı vurgusu

El-Haggan'ın avukatı Zanah Ghalawanji, okul yönetiminin, "öğretmenlerin elektronik postalarında siyasi ifadelere yer vermekten kaçınması" politikasının tüm öğretmenler için uygulanmadığına dikkati çekti.

Ghalawanji, Arap ve Müslüman çalışanlara uygulanan çifte standarda vurgu yaparak, bu çalışanların "orantısız şekilde uygulanan politikalar nedeniyle iş yerinde disipline edilirken, diğer çalışanların disipline edilmediğini" söyledi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) olarak olayla ilgili ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla şikayette bulunulduğunu aktaran Ghalawanji, "Soruşturma ve idari izin, özgürlükleri ve haysiyetleri için ses çıkaran Arap ve Müslüman çalışanları cezalandırmanın bir yolu. Bu nedenle şikayette bulunduk." dedi.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü CAIRden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da okul yönetiminin, El-Haggan'a "açıkça ayrımcılık yaptığı" belirtilerek, "Gözle görülür şekilde Müslüman ve Arap olan El-Haggan'ın soruşturma ve izne çıkarılmayla karşılaşan tek kişi olması tesadüf değil." değerlendirmesine yer verildi.

CAIR tarafından yapılan şikayette, El-Haggan'ın arabasının ön camında "Özgür Filistin" yazılı bir Filistin bayrağının, 17 Kasım'da hedef alınarak yırtıldığı aktarıldı.

El-Haggan, 20 Kasım'da, okul müdürü tarafından elektronik posta imzasında "siyasi ve kişisel görüşlerini ifade ettiği" gerekçesiyle "derhal izne çıkarılacağı" konusunda bilgilendirilmişti.

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