İşgalci Yahudiler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, işgalci Yahudiler, Eriha'da kırsal alanda yaşayan Filistinlilerin evlerine saldırdı ve daha sonra hayvan barınaklarını ateşe verdi.

Öte yandan WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, onlarca işgalci Yahudi, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

İşgalci Yahudilerin baskını sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişi İsrail polisi tarafından engellendi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 297 Filistinli öldürüldü.