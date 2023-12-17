Üçüncü Avrupa Türk Medya Zirvesi gerçekleştirildi

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 3. Avrupa Türk Medya Zirvesi; 100 basın mensubu, 300 iş insanı, 200 sivil toplum kuruluşu yönetici ve temsilcisiyle Türk ve Alman davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Paşa Akbaş, yurt dışında faaliyet gösteren Türk basının önemine değinerek, "Yarım asrı aşkın bir süredir ana dilimizde yayın yapan Avrupalı Türk gazetecileri yürekten kutluyorum. Medya Zirvesinin amacı, Avrupa’daki Türk medyasının, yıllardır çözülemeyen veya görmezden gelinen sorunlarını, bu sorunları bizzat yaşayan basın mensuplarını bir araya getirerek istişare ortamı oluşturmak." dedi.

Etkinlik kapsamında; Avrupa Birliği’nde Türk Basını, göçün ilk yıllarından bugüne dek ve geleceğe yönelik sorunlara ilişkin çözüm yolları ve mevcut durum ele alındı.

TRT Türk, yurt dışındaki Türkler’in sesi

Ülkemizin Birliği ve beraberliği ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için Avrupa'daki Türk medyasının önemine değinen Türkiye'den programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "İletişim ve enformasyon araçları hayatımızın tam ortasında yer almaktadır. Medyanın bir değişim sürecinde olduğunu görüyoruz. Dijitalleşme ve yapay zekanın önem arzettiği bir sürece giriyoruz."dedi.

[Zafer Sırakaya | Fotoğraf: TRT Haber]

Yurt dışındaki yerel Türk basının Türkçemizin yaşaması için de katkı sağladığını belirten Sırakaya, "İktidarımızın girişimiyle, TRT'nin TRT Türk kanalı 'siz neredeysen biz oradayız' sloganıyla yurt dışındaki Türkler’in sesi olmaktadır." dedi.

Programın sonunda siyasetten sanata, iş dünyasından eğitime, sivil toplumdan medyaya kadar geniş bir yelpazede Avrupalı Türkler’in başarılarını ve bu başarılara imza atan isimlere ödül verildi.