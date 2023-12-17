Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, İsrail'e destek ziyaretinde "acil ve kalıcı" ateşkes çağrısı yaptı

Colonna, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Tel Aviv'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fransız Bakan, ülkesinin İsrail'in "uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkını" desteklediğini yinelemek amacıyla Tel Aviv'e geldiğini söyledi.

İsrail'e destek vurgusu yapan Colonna, çatışmalara yeniden insani ara verilmesinin "önemli" olduğunu ve bunun "acil ve kalıcı" ateşkese dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

Colonna, İsrail ve Filistin halklarıyla "aynı anda dayanışma içinde bulunmanın mümkün olduğunu" belirterek, İsraillilerin güvenlik ve Filistinlilerin devlet isteğini "meşru" olarak nitelendirdi.

Hamas'ın elindeki esirlere dikkati çeken Colonna, an itibarıyla 3 Fransız vatandaşının kayıp ya da esir olduğunu söyledi.

Colonna, İsrail'de yakınlarını kaybeden Fransız vatandaşlarıyla bir araya geleceğini, ayrıca 7 Ekim saldırılarında "cinsel şiddet kurbanı olan kadınlarla" dayanışma mesajı vermek için İsrail'de bulunduğunu ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen de Colonna'ya "Hamas'a karşı İsrail'i desteklediğini" bildirdiği ziyareti için teşekkür etti.

Bakan Cohen, Hamas'ın elindeki esirlerin salıverilmesi amacıyla uluslararası kamuoyuna "elinden geleni yapması" çağrısında bulundu.

Bu esirler konusunda İsrail'in elinden geleni yaptığını savunan Cohen, "yoğunlaştırılan askeri operasyonlar sayesinde İsrail'in esirleri serbest bıraktırmayı başardığını", bu nedenle de ateşkes çağrısında bulunmanın "hata" olduğunu ileri sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı, İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti

Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu ağır yaralanan Bakanlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada Fransa, sivillerin yaşadığı konutun vurulmasını kınamış ve İsrail makamlarından en kısa sürede söz konusu bombalamanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istemişti.